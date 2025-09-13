Primo piano Augusta, multe e denuncia a un locale per violazioni igieniche e amministrative di

AUGUSTA – Nella giornata di ieri, poliziotti del commissariato e finanzieri della compagnia di Augusta, insieme a personale del Sian (Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione) dell’Asp di Siracusa, hanno effettuato un controllo in un esercizio di ristorazione nel territorio comunale.

Sono state contestate “carenze dei requisiti generali in materia di igiene” e la “non corretta applicazione delle procedure di autocontrollo“. Pertanto sono state elevate a carico del titolare sanzioni amministrative per un totale di circa 6mila euro, oltre all’emissione di un provvedimento prescrittivo sugli interventi da adottare per il ripristino dei requisiti sanitari.

Viene reso noto dalla Polizia di Stato che l’esercente verrà altresì denunciato poiché, nel gestire l’attività di giochi leciti, “non teneva esposta, poiché mai conseguita, la prevista tabella dei giochi proibiti“.

Inoltre, al titolare dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande verrà irrogata l’ulteriore sanzione amministrativa pari a 308 euro (misura ridotta) in quanto “non esibiva la copia cartacea del proprio titolo abilitante la somministrazione (Scia)“.

