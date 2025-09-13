Primo piano Calcio, Megara ai nastri di partenza del girone D di Promozione di

AUGUSTA – Si è delineato il girone D del campionato di Promozione della stagione calcistica al via, in cui il Megara (formalmente Atletico Megara 1908) si giocherà le carte per tentare nuovamente il salto di categoria, lo scorso anno sfuggito all’ultimo atto.

Tra le quattordici contendenti figura anche l’Akragas, storica società di Agrigento che nell’ultimo decennio è stata protagonista di campionati importanti tra Serie C e D.

Il presidente dei neroverdi Elio Coppola commenta così: “Sarà come sempre un girone tosto, impegnativo ma anche stimolante. Non fosse altro per la nobile presenza di una società come l’Akragas. Il Megara si farà trovare pronto e cercherà di essere all’altezza di un campionato caratterizzato da squadre importanti e piazze altrettanto competitive. Ormai siamo quasi in dirittura d’arrivo e non vediamo l’ora di ricominciare. Forza Megara!“.

Domenica 21 settembre il Megara è atteso per la prima gara ufficiale, che lo vede opposto in Coppa Italia di categoria al Priolo.

(Nella foto di repertorio in copertina: raduno di inizio stagione)