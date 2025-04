Primo piano Augusta, musica oltre l’orario e serata danzante senza autorizzazione: multa salata di

AUGUSTA – Multa salata per il titolare di un locale della movida del centro storico, al quale sono stati contestati il superamento dei livelli consentiti di rumorosità, lo sforamento dell’orario per l’intrattenimento musicale e, in particolare, l’organizzazione di una serata danzante senza la necessaria autorizzazione di polizia.

I controlli amministrativi sono stati effettuati da agenti della Polizia di Stato in servizio al commissariato di Augusta, coadiuvati da personale della Polizia locale e dell’Arpa di Siracusa.

Al termine delle incombenze di legge, il titolare del locale è stato multato per un importo complessivo di 6.500 euro.

“I controlli del Commissariato di pubblica sicurezza di Augusta – si annuncia nel comunicato stampa diramato dalla Questura – proseguiranno nelle prossime settimane con l’obiettivo di tutelare la sicurezza degli avventori e il diritto al riposo dei residenti nelle ore notturne“.

