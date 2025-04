Primo piano Autostrada Siracusa-Catania, mezzo pesante in fiamme allo svincolo di Augusta di

AUGUSTA – Traffico in tilt nel pomeriggio sull’autostrada Catania-Siracusa, tra la rampa di accesso da Augusta e la galleria San Fratello, in direzione del capoluogo etneo.

Automobilisti che transitavano nella carreggiata opposta, intorno alle ore 16,30, hanno segnalato un mezzo pesante avvolto dalle fiamme, per cause non ancora note.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti personale Anas e vigili del fuoco.

(Foto di copertina: repertorio)