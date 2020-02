Primo piano Augusta, nasce la “Consulta” dei club service, di Fidapa e Circolo Unione di

AUGUSTA – È nata la “Consulta dei club service, della Fidapa e del Circolo Unione di Augusta”. Si è costituita formalmente ieri, 24 febbraio, su proposta del club Rotary di Augusta, con le firme apposte nel salone di rappresentanza del Circolo Unione.

La sottoscrizione da parte dei rispettivi presidenti pro tempore dell’atto costitutivo ha inteso “evidenziare l’esito condiviso di un progetto comune che, pur restando non vincolante per le associazioni che ne fanno parte che mantengono la più ampia autonomia, permetterà di organizzare in modo più razionale gli eventi aperti al pubblico – si legge in una nota a margine – al fine di incrementare la partecipazione dei rispettivi soci e di coloro interessati ai vari argomenti approfonditi che comprenderanno la valorizzazione e alla salvaguardia del patrimonio storico e culturale, la valorizzazione delle risorse naturalistiche, paesaggistiche, architettoniche, la tutela dei minori, della salute e dell’ambiente“.

I firmatari della Consulta sono Giuseppe Tringali per il club Rotary, Francesco rattizzato per il club Kiwanis, Vincenzo Di Domenico per il club Lions Host, Alessandra Traversa per l’Inner Wheel, Stella Nicolosi per la Fidapa e Gaetana Bruno per il Circolo Unione, i quali hanno voluto proporre uno strumento utilizzabile dalle associazioni che presiedono per “ampliare le occasioni di crescita culturale e di relazioni interpersonali, convinti che la cooperazione su obiettivi comuni e condivisi possa garantire un elevato valore aggiunto nella realizzazione dei progetti di servizio”.

La neonata Consulta ha nominato come primo coordinatore Francesco Messina, socio del club Rotary, con il compito di mantenere aggiornato un calendario delle attività, così come segnalate dai rappresentanti delle associazioni sue componenti.