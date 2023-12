Primo piano Augusta, Natale a tinte gospel. Capodanno in piazza con Paolo Belli e Rsc di

AUGUSTA – È stato presentato ieri pomeriggio a palazzo di città dall’amministrazione comunale il cartellone “Natale ad Augusta”, programma di eventi natalizi che si “accende” venerdì 8 dicembre insieme alle luminarie nelle principali vie del territorio e ai diversi alberi di Natale, il più alto, di dieci metri, collocato in piazza Duomo.

Oltre all’ormai prossimo 3° raduno degli zampognari di Sicilia, domenica 10 dicembre, fra la tradizionale “Notte bianca” a cura del Comitato commercianti nell’Isola in programma sabato 16 dicembre e la “Befana solidale” nella mattinata di sabato 6 gennaio, diverse le novità di questa edizione, che vede coinvolte associazioni, scuole, parrocchie e corali cittadine nonché apprezzati artisti augustani.

Novità di rilievo è il festival gospel “Città di Augusta” su tre date (ore 19) in chiesa Madre, dopo la partecipata data secca sperimentata lo scorso anno nella chiesa di San Domenico. Prima occasione mercoledì 20 dicembre con Kaylah Harvey and The Bronx Black Keys, poi martedì 26 si esibiranno i New Jersey Gospel Singers, infine sabato 30 sarà la volta di Deborah Moncrief & New Millennium Gospel Singers.

Evento attrattivo è il Capodanno in piazza, che sarà quella nel cuore dei giardini pubblici, con un artista di levatura nazionale, il cantautore Paolo Belli (co-conduttore di diverse edizioni di “Ballando con le stelle” su Raiuno) accompagnato dai dodici musicisti swing della sua Big Band. Seguiranno, nella notte, i festeggiamenti al ritmo dei dj della radio catanese Rsc (Radio studio centrale), Giovanni Nicastro e Alex Spagnuolo, con l’integrazione del dj augustano Maurizio Cianchino.

Alla conferenza stampa di presentazione, il sindaco Giuseppe Di Mare, dopo i ringraziamenti di rito ai sodalizi che hanno collaborato, ha parlato di un “calendario di eventi natalizi importante“, sottolineando che “mettere su un cartellone che prevede anche il Capodanno, significa impegno e collaborazione di tutta la città, e di tutte le realtà associazionistiche”. Per quanto riguarda le risorse economiche a copertura, ha precisato che si tratta di “una manifestazione che è stata finanziata con il bilancio comunale e con il contributo dell’Assessorato regionale del Turismo, Sport e Spettacolo”.

Quindi l’assessore Pino Carrabino ha esposto nel dettaglio tutti gli eventi natalizi, da inaugurare, in occasione del giorno festivo dell’Immacolata concezione, con la “Via dei presepi” dedicata all’ottavo centenario della prima rappresentazione del presepe realizzato a Greccio (Rieti) nel 1223. Non mancheranno, in piazza Duomo, il mercatino dell’artigianato targato “Artigian city” con le peculiari casette in legno e la pista di ghiaccio ecologico.

A fianco dei due relatori, il vicesindaco Tania Patania, la dirigente del settore Cultura, Lilli Passanisi e il capo settore Turismo e Spettacolo, Carmela Tringali.