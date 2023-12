Primo piano Augusta, il consigliere indipendente Palazzotto entra in maggioranza di

AUGUSTA – Il consigliere comunale Federico Palazzotto entra in maggioranza. Si era dichiarato “indipendente” alla sua prima seduta consiliare, il 13 ottobre di un anno fa (vedi foto di repertorio in copertina), dopo la surroga dei consiglieri dimissionari pentastellati che lo precedevano nella lista del M5s.

Attraverso una nota stampa odierna, Palazzotto rende noti i motivi della sua scelta politica.

“Ho avuto la possibilità, circa un anno fa, di subentrare in consiglio comunale e di poter rappresentare, dai banchi dell’opposizione – ricorda – le criticità segnalate dai miei concittadini, in alcuni casi risolte anche grazie alla solerzia dell’amministrazione comunale“.

“Ho esercitato il mio mandato da consigliere indipendente, come da mia prima dichiarazione in aula, valutando di volta in volta i provvedimenti all’ordine del giorno, senza condizionamenti politici – sottolinea Palazzotto – A volte non mi sono trovato d’accordo con la maggioranza, altre volte sì“.

“Alle porte del 2024, ho valutato le progettualità “seminate” dall’amministrazione Di Mare, non solo quelle a valere sul Pnrr, che necessitano di grande spinta perché possano vedere la luce: rigenerazione urbana, palestre, asili nido, strade – conclude – Ho già votato in consiglio comunale a favore del Piano triennale delle opere pubbliche e adesso penso sia importante sostenerlo, ancora una volta da indipendente, ma con coerenza insieme alla maggioranza“.

La maggioranza consiliare a sostegno dell’amministrazione Di Mare annovera adesso diciotto consiglieri comunali sui ventiquattro dell’assise.