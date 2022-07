Primo piano Augusta, “Noi studenti”, gruppo interscolastico al debutto estivo con un torneo benefico di futsal di

AUGUSTA – Una ventina di studenti medi, appartenenti a entrambi gli istituti superiori cittadini, ha deciso nell’anno scolastico appena concluso di darsi un’identità di gruppo sotto il nome di “Noi studenti – Augusta“.

Erano presenti, con il proprio simbolo su striscione e bandiera, tra gli studenti in corteo lo scorso 9 marzo, in occasione della manifestazione comunale “per la pace in Ucraina e contro tutte le guerre” (vedi foto di copertina). Ma hanno deciso di dare un seguito estivo alle attività, organizzando un torneo di calcio a 5 amatoriale under 19 con finalità di aggregazione e di beneficenza.

Il gruppo è guidato dal giovanissimo fondatore e segretario Alessandro Giangrande, quindicenne studente dell’Istituto superiore “Arangio Ruiz”, e dal vicesegretario Massimiliano Farina, diciassettenne del Liceo “Megara”.

“L’organizzazione nasce dall’unione di studenti di “Ruiz” e “Megara”, unione avvenuta perché si è condivisa un’idea di collaborazione tra studenti delle due scuole, principalmente per cambiare le nostre scuole“, riferisce Giangrande. “Il nostro motto è “Cambiamo insieme” – aggiunge – un motto di duplice significato, che certamente indica la volontà degli studenti di cambiare per essere uniti e dunque anche la volontà di essere uniti per cambiare“.

Tra le proposte del gruppo, quella di mettere in relazione le rispettive “Settimane dello studente”, ma anche di prevedere con maggiore frequenza assemblee di istituto condivise. Per l’avvio del prossimo anno scolastico, “Noi studenti” intende lanciare l’iniziativa “La scuola che vorrei“, collocando cassette dei suggerimenti nelle due scuole. “L’obiettivo – chiosa il segretario del gruppo – è di essere il compagno di banco di ogni studente, per tutelare i diritti di ogni studente, in ogni momento“.

La prossima attività è invece rivolta a sport e sociale. Al torneo di calcio a 5 amatoriale under 19, chiamato “Youth summer tournament“, che si svolgerà nei campi dello “Sportland” da lunedì 4 a venerdì 8 luglio, prenderanno parte otto squadre con complessivamente una settantina di studenti medi. Il ricavato del torneo, tra quote di iscrizione e sponsor privati, sarà devoluto in beneficenza alla fraternita Misericordia di Augusta.