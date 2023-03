Primo piano Augusta, non paga alimenti alla moglie dopo la separazione: 51enne finisce in carcere di

AUGUSTA – È stato arrestato ieri dai carabinieri della locale stazione un 51enne augustano, pregiudicato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Siracusa.

Dalla separazione dalla moglie formalizzata nel 2012, l’uomo non avrebbe mai ottemperato agli obblighi di assistenza familiare, non corrispondendo le somme dovute per il mantenimento della donna.

L’autorità giudiziaria competente ha quindi emesso il provvedimento per la carcerazione, per cui il 51enne dovrà espiare la pena di sei mesi di reclusione nel carcere di Brucoli.

(Foto di copertina: generica)