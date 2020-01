Eventi Augusta, “Nuova acropoli” apre le porte della sede in tre date. È l’11° anno di attività di

AUGUSTA – È sabato 1 febbraio la prima data del 2020 scelta da “Nuova acropoli” di Augusta, sezione locale dell’organizzazione internazionale per la promozione di filosofia, cultura e volontariato, per il suo “Open day“. “11 anni di azioni con la città per la città, volte a diffondere la filosofia a 360 gradi” lo slogan scelto per l’iniziativa.

Il sodalizio culturale aprirà le porte della propria sede di viale Italia 262, alla Borgata, e invita la cittadinanza a partecipare sabato a partire dalle ore 18.

“Potremo metterci alla prova con giochi di ruolo dal vivo e attività di team building, entreremo nella tenebrosa cave room. Ci porremo domande e cercheremo le possibili risposte, perché, senza domande, l’uomo perde la sua essenza di uomo e diventa un automa“, si fa sapere in una nota.

La settimana successiva, giovedì 6 e venerdì 7 febbraio dalle ore 19, sempre nella sede associativa si terranno altri due “Open day”, in tal caso per la presentazione del “laboratorio di filosofia attiva“, che la sezione locale dell’associazione propone con cadenza periodica e che in questi undici anni, come si rende noto, ha visto “tanti augustani mettersi in gioco, investire il proprio tempo e le proprie energie per migliorarsi e riscoprire il filosofo dentro sé stessi“.

(Nella foto di repertorio in copertina: attività nella sede associativa di “Nuova acropoli” di Augusta)