Primo piano Augusta, nuova “passeggiata” Rossini interrotta dalle auto in ricarica di

AUGUSTA – I poco più di 100 metri di nuovo marciapiede sul lungomare Rossini tra il pilone del viadotto Federico II e il primo benzinaio sono di fatto interrotti dai due stalli per la ricarica di auto elettriche, pre-esistenti ai lavori e confermati.

Diversi utenti del lungomare della Borgata fotosegnalano a La Gazzetta Augustana.it, in particolare in questo fine settimana, tale criticità, invero già evidente all’atto della recente inaugurazione della “prosecuzione della passeggiata architettonica marina e – come da denominazione dell’opera – area belvedere sul lungomare Rossini”.

“La naturale conseguenza in caso di legittima presenza di uno o due veicoli in sosta per ricarica – ci segnala un runner – è quella di dover comunque attraversare sulle strisce la corsia di marcia“.

I lavori, eseguiti tra gennaio e marzo per un costo complessivo di 110mila euro, hanno realizzato il marciapiede mancante (e tre nuove panchine) lungo la ultradecennale passeggiata che collega il lungomare Granatello alla Porta spagnola, percorso pedonale tra i quartieri di Borgata e Isola.