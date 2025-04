Primo piano Augusta, indagini su auto rubata in villetta e ritrovata “in attesa” nell’Isola di

AUGUSTA – I poliziotti del commissariato di Augusta, nei giorni scorsi, in appena quarantott’ore di indagini hanno ritrovato un’autovettura rubata, per restituirla ai legittimi proprietari. Sulla vicenda sono in corso ulteriori indagini al fine di risalire ai ladri e al modus operandi.

Il veicolo, Fiat 500X 4×4, era stato asportato nell’ambito del furto, da parte di soggetti ancora ignoti, in una villetta in località Baia del Silenzio appartenente a una coppia di nazionalità francese attualmente nel proprio Paese.

Gli agenti hanno rintracciato l’auto parcheggiata in una via del centro storico, nell’Isola, presumendo che fosse lì “in attesa di essere smantellata altrove o rivenduta“. Sul posto è giunto anche personale della polizia scientifica, che ha effettuato i rilievi del caso.

I cittadini francesi proprietari dell’autovettura, attraverso una videochiamata, hanno inteso esprimere gratitudine alla Polizia di Stato. La denuncia del furto è stata presentata al Consolato italiano.