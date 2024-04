Primo piano Augusta, nuova rotatoria all’ingresso della città: affidati i lavori di

AUGUSTA – Vengono affidati i lavori di realizzazione di una nuova rotatoria all’ingresso della città, all’intersezione tra viale America (nel tratto ex statale 193) e la strada comunale di contrada Cozzo delle Forche, nei pressi della stazione di servizio Esso.

La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo all’inizio dell’anno, lo scorso 9 gennaio, con un quadro economico di 152mila 479 euro, di cui 133.754 euro per importo lavori complessivo e 18.725 euro quali somme a disposizione dell’amministrazione. La copertura finanziaria è stata individuata nel contributo regionale per interventi di riqualificazione di aree industriali, per i quali Augusta è risultata assegnataria, nel decreto di riparto, di 181mila 661 euro.

Trattandosi di appalto di lavori d’importo inferiore a 150mila euro, l’amministrazione comunale ha potuto procedere con affidamento diretto all’impresa edile augustana “Bramanti srl”, prevedendo un ribasso percentuale unico dell’1,01 per cento.

Quindi con determina a contrarre del 2 aprile scorso, è stata avviata la procedura di affidamento, impegnando la somma complessiva di 145mila 782 euro (comprensiva di Iva al 10 per cento) per il costo della manodopera e degli oneri di sicurezza.

“L’esigenza è quella di fluidificare il traffico – ha motivato il sindaco Giuseppe Di Mare, lo scorso gennaio, citando la deliberazione di giunta – soprattutto per chi giungendo dalla strada comunale di contrada Cozzo delle Forche dovendo proseguire per Augusta è costretto a svoltare a destra lungo la strada viale America in uscita per Augusta, per poi proseguire lungo la rotatoria distante un km dalla intersezione e infine immettersi nella strada in entrata per Augusta“.