Primo piano Augusta, nuove illuminazione pubblica e toponomastica per contrada Campolato di

AUGUSTA – Ripristinata l’illuminazione pubblica in contrada Campolato I, attraverso un intervento di riqualificazione tecnologica, e attribuita la toponomastica ad alcune aree di contrada Campolato Basso. Si tratta di due zone prossime a Brucoli, a est del borgo marinaro.

In contrada Campolato I, attraversata da una lunga strada urbana che conduce alla località capo Campolato e a quella che un tempo era una nota discoteca (nella foto di copertina, ndr), il Comune ha provveduto a far sostituire le lampadine di vecchia generazione, esauste, agli attuali corpi illuminanti con led. Un intervento che rientra nell’accordo quadro da 97.600 euro (Iva compresa) per la manutenzione della pubblica illuminazione di proprietà dell’ente locale per la durata di dodici mesi o fino alla concorrenza delle somme.

Risale al 31 marzo scorso la prima delibera con cui la giunta ha approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo all’accordo quadro, stipulando infine il contratto con la “Fbs Service Srl“, società con sede legale a Catania. “La manutenzione ordinaria viene effettuata dal personale del servizio di manutenzione, che tuttavia risulta essere alquanto limitato per carenza di attrezzature, mezzi e personale“, si motivava in quell’atto amministrativo scegliendo quindi con l’accordo quadro la strada dell’affidamento esterno a ditte specializzate nel settore.

“E luce fu! – ha commentato sulla pagina social il sindaco Giuseppe Di Mare – Campolato Basso da stasera è più sicura grazie al nuovo impianto di illuminazione a led appena messo in funzione. Presto a piccoli passi anche altri quartieri vedranno la luce“.

Per Campolato Basso, invece, precisamente in aree di circolazione ricadenti nel piano di lottizzazione “Ausonia mare”, con delibera di giunta di ieri l’amministrazione ha provveduto ad attribuire la toponomastica con denominazioni sul tema dei “venti”.

“Abbiamo accolto una legittima richiesta da parte dei residenti, più volte sollecitata sin dal 2011 e inspiegabilmente rimasta nei cassetti. Noi intendiamo riportare normalità anche in questo settore – afferma stamani il primo cittadino – dopo l’illuminazione, anche la toponomastica“.

“Il tema dei “venti” – riferisce l’assessore con delega alla toponomastica, Giuseppe Carrabino – è un progetto a firma del tecnico ing. Salvatore Roggio, lungamente caldeggiato dai residenti con il loro portavoce sig. Vincenzo Rocca, che ringraziamo per la preziosa collaborazione che ha permesso di portare a compimento questa legittima richiesta“.

Ecco le dieci denominazioni attribuite: via Rosa dei Venti, Ostro, Ponente, Africo, Levante, Libeccio, Maestrale, Grecale, Scirocco e Tramontana. La delibera è stata trasmessa per i pareri previsti alla Soprintendenza ai Beni monumentali di Siracusa e all’associazione “Società augustana di storia patria”. La conclusione dell’iter è legata al successivo decreto prefettizio.

Nei giorni scorsi, anche a diverse strade comunali ad Agnone Bagni, frazione a nord di Brucoli, sono state assegnate le nuove denominazioni, in taluni casi in sostituzione di denominazioni provvisorie. Recependo le istanze della “associazione intercomunale Agnone Bagni”, sono tredici le strade interessate da due delibere di giunta: lungomare Agnone Bagni, via Lampedusa, via Amalfi, via Capri, via Ischia, via Marettimo (in sostituzione della proposta via Favignana), via Strombolicchio (in sostituzione della proposta via Stromboli), via Positano, via Lachea (in sostituzione della proposta via Lipari), via Filicudi (in sostituzione della proposta via Panarea), via Mozia (in sostituzione della proposta via Vulcano), via Alicudi (in sostituzione della proposta via Linosa); con distinto atto deliberativo, via Basiluzzo (in sostituzione della proposta via Salina).