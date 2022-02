Primo piano Adsp Augusta-Catania, Miccichè rompe con ministro e governatore sulla nomina del presidente di

AUGUSTA – “Consideriamo un grave precedente politico, da parte del ministro Giovannini, la scelta del presidente dell’Autorità portuale di Catania-Augusta senza la consueta condivisione da parte di tutti i gruppi parlamentari e, segnatamente, senza aver prima consultato Forza Italia, che fa parte della maggioranza di governo e senza aver tenuto conto poi delle giuste rimostranze del gruppo che gli ha chiesto di rivedere la sua scelta“. Così il coordinatore regionale di Forza Italia, Gianfranco Miccichè (nella foto di repertorio in copertina) torna sulla designazione ministeriale di Francesco Di Sarcina, attuale segretario generale dell’Autorità di sistema portuale (Adsp) del mar Ligure orientale, per la presidenza dell’Adsp del mare di Sicilia orientale, vacante da un anno.

Il presidente dell’Ars, che il coordinamento regionale di Forza Italia ha ufficialmente proposto a Lega e Udc per la prossima presidenza della Regione, era già intervenuto sulla ventilata designazione al vertice dell’Adsp di Augusta-Catania la scorsa settimana, appellandosi proprio a Musumeci.

“Altrettanto grave appare il concerto che il presidente della Regione Musumeci ha dato – dichiara oggi Miccichè – per una nomina in cui la Sicilia viene relegata a innocua e irrilevante provincia dell’impero al punto di mandare da noi un dirigente che bisognava spostare per lasciare libero un posto a La Spezia. Questa vicenda segna un vulnus di affidabilità nei rapporti fra Forza Italia e il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e della Mobilità sostenibile e una pagina triste e grigia per la Presidenza della Regione siciliana che non ha colto il valore di questa battaglia”.

Lo scorso maggio, Musumeci aveva negato l’intesa al ministro Giovannini sulla “promozione” a presidente dell’attuale commissario straordinario Alberto Chiovelli. Un’intesa che sul nome di Di Sarcina, secondo il presidente dell’Ars, sarebbe invece stata accordata. Pertanto Miccichè intende chiedere al ministro di “revocare la nomina“.