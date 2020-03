Primo piano Augusta, nuove misure anti-Coronavirus, automobilista multato di 533 euro di

AUGUSTA – Trova applicazione anche sulle strade di Augusta il Decreto del presidente del consiglio dei ministri (Dpcm) del 25 marzo, con le nuove misure anti-Coronavirus, che introduce le sanzioni amministrative per chi viola il divieto di restare a casa in assenza di un valido motivo.

Domenica pomeriggio amara per un automobilista augustano, sottoposto a controllo da parte dei carabinieri. Non avrebbe fornito una motivazione valida, tra quelle tassativamente previste dalle norme di contenimento sanitario, per cui circolava in auto. È stato pertanto destinatario di una sanzione pari a 533 euro.

Ricordiamo che con l’ultimo decreto governativo, nella combinazione disposta con le ordinanze del presidente della Regione siciliana, è stato fatto divieto a tutti di spostarsi da casa se non per “comprovate esigenze lavorative”, “motivi di salute”, “situazioni di necessità” (per spostamenti all’interno dello stesso comune, come previsto dai Dpcm di 8 e 9 marzo 2020), “assoluta urgenza” (per trasferimento verso un comune diverso, come previsto dal Dpcm del 22 marzo 2020).

A carico dei trasgressori, le nuove disposizioni di legge prevedono sanzioni da 400 a 3.000 euro. Le sanzioni aumentano fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo e da raddoppiare in caso di recidiva. È quindi prevista una riduzione del 30 per cento per chi paga entro trenta giorni.

