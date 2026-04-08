Primo piano Augusta, oggi i funerali dell’avvocato Totò Spallino: storico legale Cgil ed ex vicesindaco di

AUGUSTA – Profonda commozione tra Augusta e Siracusa per l’improvvisa scomparsa all’età di 72 anni dell’avvocato Totò Spallino, all’anagrafe Salvatore, giuslavorista di lungo corso e figura di riferimento della Cgil aretusea.

La notizia della sua morte, avvenuta ieri all’ospedale “Umberto I” di Siracusa, si è diffusa rapidamente in città, lasciando sgomenti quanti lo conoscevano e ne apprezzavano l’impegno professionale e civico. I funerali saranno celebrati oggi, mercoledì 8 aprile, alle ore 16,30 nella chiesa di San Domenico ad Augusta.

Avvocato esperto in diritto del lavoro, Spallino aveva costruito la propria carriera tra Augusta e Siracusa, mantenendo un forte legame con la città federiciana, dove era stato il più giovane segretario cittadino del Partito comunista e aveva ricoperto anche il ruolo di vicesindaco negli anni ottanta. Successivamente si era trasferito nel capoluogo aretuseo, continuando però a operare anche ad Augusta con il proprio studio legale.

A ricordarlo con parole di profondo cordoglio è la Cgil di Siracusa, attraverso il segretario generale Franco Nardi: “Perdiamo un compagno vero, con il quale ho condiviso un rapporto fatto di stima reciproca, rispetto e profondo affetto. Totò Spallino è stato non solo un grande professionista, ma un uomo che ha saputo mettere le sue competenze al servizio degli ultimi, con coerenza, passione e senso di giustizia“.

“Il suo impegno, la sua umanità e il suo rigore morale resteranno per tutti noi un esempio e un punto di riferimento – ha aggiunto Nardi – La sua perdita lascia un vuoto grande nella nostra organizzazione e nella comunità siracusana“.