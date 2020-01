Primo piano Augusta, Olimpiadi di astronomia, quattro studenti del “Ruiz” approdano a gara interregionale di

AUGUSTA – Il 4 dicembre scorso si è disputata in tutt’Italia la prima selezione della diciottesima edizione delle Olimpiadi italiane di astronomia. 9.728 partecipanti provenienti da 204 scuole italiane, ma solo 908 studenti sono stati ammessi alla Gara interregionale 2020.

Come si apprende in questi giorni, tra i poco meno di mille studenti selezionati ci sono anche quattro alunni dell’Istituto superiore “Arangio Ruiz” di Augusta: Giulia Scino e Michelangelo Spadaro della classe I AL del Liceo delle scienze applicate per la categoria Junior 2, e Antonio Campisi e Riccardo Bandiera della II QL del Liceo scientifico quadriennale, che si contenderanno a suon di problemi, su stelle e pianeti, l’accesso alla finale che si svolgerà a Perugia dal 21 al 23 aprile prossimi.

Infatti le gare interregionali, della durata di due ore e mezza, si svolgeranno, simultaneamente in tutta Italia, il 13 febbraio per la categoria Junior 1 e il giorno successivo, 14 febbraio, per le categorie Junior 2 e Senior. Consisteranno in una prova scritta che prevede la risoluzione di problemi di Astronomia, Astrofisica e Cosmologia elementare, argomenti non tutti previsti all’interno delle discipline curriculari. Per questo, le Olimpiadi italiane di astronomia sono promosse dal Miur e inserite nel programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze.

Gli studenti meritevoli saranno inseriti nell’Albo nazionale pubblicato sul sito dell’Indire e contestualmente potranno ricevere un premio in denaro.

Esprimono soddisfazione per il risultato in una nota del “Ruiz” la docente referente Daniela Averna, la dirigente scolastica Maria Concetta Castorina e tutto il corpo docente: “Ancora una volta il superamento di una gara impegnativa, quali le Olimpiadi di astronomia, è il segno tangibile dell’impegno profuso in questi anni dal “Ruiz” nella preparazione dei propri studenti e nella costruzione di percorsi didattici transdisciplinari motivanti per gli allievi. In bocca al lupo quindi ai nostri quattro studenti augustani in gara!“.