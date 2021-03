Primo piano Augusta, Olimpiadi di fisica, studente “Ruiz” conquista pass per gara nazionale di

AUGUSTA – Risultato d’eccellenza per lo studente Giuseppe Solano, della classe 5ªAL del Liceo scientifico delle Scienze applicate dell’Istituto superiore “Arangio Ruiz”, alla gara di secondo livello (interprovinciale) delle Olimpiadi italiane di fisica, la cui organizzazione è affidata dal Miur all’Associazione per l’insegnamento della fisica (Aif).

L’alunno augustano ha centrato la medaglia d’oro (prima fascia) della classifica del polo “Catania 2”, di cui fanno parte le scuole superiori aderenti di Catania città, Piazza Armerina, Lentini e Augusta. Inoltre, è rientrato come terzo assoluto tra i cinque classificati alla gara nazionale, su ben cinquantacinque partecipanti del suo polo di riferimento.

Le misure governative per il contenimento sanitario hanno impedito di disputare la prova in presenza nell’ateneo di Catania, come nei precedenti anni, imponendo dei rigidi protocolli a ogni scuola partecipante. La prova di gara, composta da dieci quesiti e tre problemi riguardanti tutto il programma di Fisica del quinquennio, è stata particolarmente selettiva al fine di ridurre del 40 per cento, rispetto al passato, il numero di studenti classificati alla fase nazionale che è in programma tra un mese a Senigallia (Ancona).

“Regole più rigide in pandemia, difficoltà logistiche, che non hanno fermato gli studenti e gli insegnanti del “Ruiz”, la referente di progetto, prof.ssa Annamaria La Ferla, e il prof. Stefano Petruzzello che hanno curato la preparazione alla gara – si legge nella nota della scuola guidata dalla dirigente Maria Concetta Castorina – Grande soddisfazione tra la comunità scolastica per il risultato brillante di Giuseppe, che valorizza l’istituto come una scuola d’eccellenza in tutta la regione“.