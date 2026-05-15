Primo piano Augusta, Confcommercio presenta il nuovo delegato comunale Scarnato di

AUGUSTA – Nella tarda mattinata di ieri, al palazzo di città, si è svolto l’incontro tra una delegazione di Confcommercio Siracusa, presieduta da Francesco Diana, e il sindaco Giuseppe Di Mare, alla presenza del vicesindaco Biagio Tribulato.

MESSAGGIO POLITICO AUTOGESTITO

“Un importante momento di confronto sui temi legati al commercio, ai servizi e allo sviluppo economico locale, rafforzando il dialogo tra l’amministrazione comunale e il sistema delle imprese cittadine“, così si legge nella nota a margine divulgata dall’articolazione provinciale dell’organizzazione di rappresentanza di imprese.

Nel corso della riunione è stato presentato ufficialmente il nuovo delegato comunale di Confcommercio Siracusa per Augusta, Luigi (Gigi) Scarnato, storico commerciante del settore abbigliamento, quale “figura di riferimento per il tessuto imprenditoriale locale“.

“Scarnato rappresenterà l’associazione sul territorio comunale – prosegue la nota – ponendosi come interlocutore diretto per tutti gli imprenditori che intendano instaurare un rapporto costante con Confcommercio“.

“La nomina si inserisce nel percorso di rafforzamento della presenza associativa nei territori dell’intera provincia, iniziato con il Comune di Avola, con l’obiettivo – si sottolinea – di garantire maggiore prossimità alle imprese e una più efficace rappresentanza delle istanze provenienti dal comparto produttivo e commerciale“.

Il neo delegato comunale Scarnato ha dichiarato a La Gazzetta Augustana.it: “Vogliamo costruire un’interlocuzione costante con il territorio, rappresentando in maniera concreta le esigenze delle imprese locali e facendo da raccordo operativo con la struttura provinciale di Confcommercio, per offrire servizi sempre più adeguati ai bisogni del sistema imprenditoriale augustano“.

“Ci approcciamo con spirito collaborativo – ha evidenziato – sia all’attuale fase amministrativa sia a quella che si aprirà dopo le elezioni comunali, con piena disponibilità a sederci a qualsiasi tavolo di confronto utile alla categoria“.