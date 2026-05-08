Augusta, riqualificazione area artigianale: progetto comunale da 1,5 milioni tra gli ammessi

AUGUSTA – C’è anche il Comune di Augusta tra i 78 enti locali siciliani inseriti nella graduatoria provvisoria dell’avviso regionale per la riqualificazione delle aree artigianali, con una proposta progettuale ammessa a finanziamento per un importo di 1 milione e mezzo di euro.

MESSAGGIO POLITICO AUTOGESTITO

Il provvedimento, emanato dall’assessorato regionale delle Attività produttive nell’ambito delle risorse del Poc Sicilia 2014/2020, mette attualmente a disposizione una dotazione iniziale di 50,8 milioni di euro destinata agli interventi di ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture produttive comunali.

La proposta progettuale presentata dagli uffici del Comune di Augusta, che riguarderebbe l’area artigianale all’ingresso della città, figura in undicesima posizione nella graduatoria provvisoria approvata dalla Regione, collocandosi dunque tra quelle con priorità più alta tra le candidature ritenute ammissibili.

L’avviso pubblico, approvato con Ddg n. 3537 del 10 dicembre 2025, era rivolto ai Comuni siciliani per finanziare interventi di riqualificazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi e artigianali, con opere riguardanti urbanizzazione primaria e secondaria, manutenzione straordinaria, viabilità interna, pubblica illuminazione, reti idriche e fognarie, efficientamento energetico e servizi a supporto delle attività economiche.

Secondo quanto reso noto dalla Regione, tutte le 78 proposte progettuali presentate dagli enti locali hanno superato le soglie minime previste dall’avviso, risultando quindi ammissibili in graduatoria. Circostanza che ha spinto il governo regionale ad annunciare un incremento della dotazione finanziaria complessiva fino a 75 milioni di euro, così da coprire integralmente tutte le richieste ritenute idonee.

“È un investimento strategico per il futuro economico della Sicilia – dichiara l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo – Le aree artigianali rappresentano un presidio fondamentale per migliaia di imprese e lavoratori“. Lo stesso assessore ha evidenziato che “è già in corso una rimodulazione di fondi disponibili” per consentire l’ampliamento della copertura finanziaria “con l’obiettivo di sostenere tutti i progetti ritenuti ammissibili“.

Tamajo ha inoltre sottolineato che la graduatoria è stata approvata “in tempi molto veloci sulla base di criteri di selezione chiari e trasparenti“, ribadendo che “il nostro obiettivo è finanziare tutte le proposte ammissibili e accompagnare concretamente la crescita del tessuto produttivo siciliano“.