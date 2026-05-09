Primo piano Augusta, “deserto cittadino” alla Borgata: la giunta approva il progetto del “Parco dei 100 alberi” di

AUGUSTA – La giunta comunale ha approvato, ieri, il progetto esecutivo per la realizzazione del cosiddetto “Parco dei 100 alberi” alla Borgata, intervento dal quadro economico complessivo di 450mila euro destinato all’area asfaltata del piazzale sud compreso tra via Buozzi e via Frixa, attualmente utilizzata insieme al piazzale nord come sede del mercato settimanale del giovedì.

MESSAGGIO POLITICO AUTOGESTITO

L’opera è formalmente denominata “Depaving dell’area asfaltata compresa tra via B. Buozzi e via P. Frixa denominato Parco dei 100 Alberi”. Per depaving si intende un intervento di rimozione delle superfici impermeabili artificiali, come asfalto o cemento, finalizzato a restituire permeabilità al suolo e a favorire la realizzazione di aree verdi o spazi urbani più sostenibili. L’obiettivo sarebbe quello di trasformare una vasta superficie oggi interamente asfaltata in un’area verde urbana, evocata già nella denominazione del progetto con la prevista piantumazione di cento alberi.

Secondo l’iter amministrativo delineato, il progetto dovrà ora essere inserito nella prossima variazione del Piano triennale delle opere pubbliche, attualmente in corso di formazione, per trovare copertura nel bilancio comunale. L’approvazione arriva nella fase conclusiva del mandato dell’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Di Mare, a due settimane dalle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, che porteranno all’insediamento del nuovo consiglio comunale e del prossimo esecutivo chiamato a dare seguito alla programmazione delle opere pubbliche.

Nella delibera della giunta Di Mare, le motivazioni dell’intervento vengono esplicitate con una valutazione urbanistica e sociale del quartiere. L’area viene descritta come inserita in un contesto caratterizzato dalla presenza di “grandi edifici a stecca, prettamente di origine popolare“, mentre “i grandi spazi asfaltati e privi di alberature creano veri e propri “deserti cittadini”“.

L’atto della giunta evidenzia inoltre “l’assenza di spazi destinati alla collettività, la mancanza di servizi, unita alla mancanza di verde urbano“, condizioni che, secondo quanto si legge, determinerebbero “concreti rischi di emarginazione sociale“.

L’area interessata dall’intervento è destinata comunque a cambiare assetto anche per un altro progetto già programmato dall’ente. Il mercato settimanale del giovedì, che oggi occupa i due piazzali della Borgata, è infatti destinato al trasferimento nelle vicine piazza Unità d’Italia e via Matteotti, attraverso un distinto intervento dal valore complessivo di 160mila 988 euro, già coperto nel bilancio comunale.