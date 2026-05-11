Primo piano Augusta, parcheggi al Faro Santa Croce: il Comune riprende in affitto due terreni privati di

AUGUSTA – Per la quarta stagione balneare consecutiva, il Comune tornerà a prendere in affitto due terreni privati nell’area del Faro di capo Santa Croce da destinare a parcheggi temporanei gratuiti a servizio della località costiera più frequentata delle estati augustane.

MESSAGGIO POLITICO AUTOGESTITO

Con due distinte determine della Segreteria generale, datate 8 maggio, l’ente ha impegnato le somme necessarie per la locazione transitoria dei due appezzamenti, che saranno disponibili dall’1 giugno al 31 agosto per fronteggiare il consueto “notevole afflusso veicolare nella località Faro Santa Croce“, come si legge negli atti, e “contenere la prevedibile congestione delle autovetture“.

Si tratta dei due noti terreni agricoli privati con accesso da via Sant’Elena, a ridosso della linea di costa, già utilizzati negli ultimi anni come aree di sosta stagionali. Calcolati gli “adeguamenti Istat“, per quello a nord (nella foto di repertorio in copertina) verrà corrisposto un canone di 11mila 256 euro; per quello a sud, un importo di 13mila 732 euro Iva inclusa. L’esborso complessivo di quest’anno sfiorerà pertanto i 25mila euro.

L’operazione si inserisce nel quadro della gestione stagionale della viabilità e dei parcheggi nell’area del Faro, che già nelle ultime domeniche di primavera torna regolarmente a registrare forti criticità legate all’afflusso di bagnanti e visitatori.

Negli anni precedenti, i due terreni erano stati inizialmente utilizzati, nelle estati 2021 e 2022, come parcheggi privati a servizio dell’area del solarium, con i relativi oneri di locazione sostenuti dai gestori dell’attività commerciale. Dal 2023, invece, l’amministrazione comunale ha scelto di prendere in affitto direttamente, a carico del bilancio comunale, le aree di sosta temporanee.

Resta nella memoria recente anche il precedente, meno fortunato, dell’estate 2022, quando il Comune prese in locazione un diverso terreno privato in via Sant’Elena ma più distante dalla linea di costa, in prossimità della cosiddetta “Madonnina”, con un esborso di circa 6mila euro per due mesi, senza che quell’area venisse poi effettivamente utilizzata come parcheggio pubblico.