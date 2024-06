Primo piano Augusta, riaprono i due parcheggi al Faro Santa Croce di

AUGUSTA – Riaprono i parcheggi gratuiti nell’area balneare del Faro Santa Croce, per i quali il Comune pagherà, come lo scorso anno, un canone di locazione che copre il trimestre dall’1 giugno al 31 agosto.

Si tratta dei due noti stacchi di terreni agricoli privati con cancelli insistenti sul tratto di litorale preferito dagli augustani, che vengono destinati precisamente ad “area di parcheggio temporaneo” a seguito della stipula dei relativi contratti di locazione ad uso transitorio.

Come si apprende dalle due determine settoriali dello scorso 29 maggio, il Comune corrisponderà ai due distinti proprietari un canone pari a 8mila euro oltre Iva (9mila 760 euro) per il terreno più a sud e un canone di 8mila euro Iva esente per quello più a nord (nella foto di copertina), complessivamente quindi 17mila 760 euro a valere sul bilancio comunale 2024.

Parcheggio “sud” al Faro Santa Croce

Le determine trovano il presupposto in un atto di indirizzo del sindaco, con il quale “l’amministrazione comunale, in considerazione del notevole afflusso veicolare nella località Faro Santa Croce“, ha inteso “reperire per l’intera stagione balneare aree di sosta e parcheggio in siti più prossimi alla linea di costa in località Faro Santa Croce al fine di contenere la prevedibile congestione delle autovetture“.

Nelle estati 2021 e 2022 i due terreni erano stati parcheggi privati ad uso pubblico a servizio del nuovo solarium, comunque spesso fruibili gratuitamente, con i titolari dell’attività commerciale a farsi carico dei relativi canoni di locazione.