Primo piano Augusta, parrocchia di S. Maria del Soccorso in festa per il doppio anniversario di

AUGUSTA – Nel contesto del 60° anniversario dell’erezione a parrocchia di S. Maria del Perpetuo Soccorso e del 20° anniversario della consacrazione della chiesa del Cristo Re, l’arcivescovo di Siracusa, Francesco Lomanto ha compiuto stamani una visita alla comunità parrocchiale del quartiere Terravecchia.

Accompagnato dai frati cappuccini padre Maurizio, padre Paolo e padre Matteo e dai diaconi, l’arcivescovo ha presieduto la concelebrazione eucaristica, nella chiesa del Cristo Re, davanti alle autorità cittadine.

Durante la celebrazione nella chiesa del Cristo Re, i fedeli hanno avuto la possibilità di partecipare a un momento di profonda spiritualità e di riflessione sulla storia e sulla missione della parrocchia. Dopo la santa messa, monsignor Lomanto si è intrattenuto con i presenti.

“È stata un’occasione speciale per rinnovare i legami di fede e di comunità che caratterizzano la vita della parrocchia – riferisce, a margine, l’amministratore parrocchiale padre Maurizio Sierna – La presenza dell’arcivescovo ha aggiunto un elemento di solennità e di profondità spirituale all’evento, evidenziando l’importanza della fede nella nostra vita quotidiana“. Presenti autorità civili quale il sindaco Giuseppe Di Mare, affiancato dall’ispettore capo della Polizia municipale Maria Concetta Boschetto, e militari quale l’ufficiale superiore della Capitaneria di porto Alberto Boellis. Partecipazioni che, a detta dell’amministratore parrocchiale, sottolineano “il legame tra la chiesa e la comunità locale, mettendo in rilievo il ruolo della religione nella coesione sociale e nella vita civica“.

I festeggiamenti per i due anniversari proseguiranno domenica prossima, 14 aprile, con una messa solenne alla quale parteciperanno tutte le realtà che orbitano in parrocchia, e con un momento di fraternità in serata nel sagrato della chiesa del Cristo Re, dove si esibiranno i “Canticum Laudis“, formazione musicale, espressione dei francescani del Cantico, composta da frati e laici.

“Del tempo e dell’amore per la pace” è l’evocativo titolo della serata domenicale, nella quale, attraverso brani originali e cover selezionate, i “Canticum Laudis” invitano a “contemplare la bellezza del creato scorgendovi il luminoso riflesso del suo autore e a coglier la bellezza della vita, che si svela a quanti percorrono sentieri di pace e di fraternità“.