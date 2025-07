Primo piano Augusta, parte “Lo zaino sospeso”, raccolta di materiale scolastico per le famiglie in difficoltà di

AUGUSTA – Con l’approssimarsi del nuovo anno scolastico, il Comune di Augusta lancia ufficialmente l’iniziativa solidale “Lo zaino sospeso”, un progetto promosso dall’Ottavo settore (Politiche sociali, Pubblica istruzione e Cultura) per sostenere concretamente le famiglie in difficoltà economica nel garantire ai propri figli un corredo scolastico completo e dignitoso.

Il nome richiama idealmente il “caffè sospeso” della tradizione partenopea e, nella sostanza, prende ispirazione da iniziative già avviate in altri territori. Tra queste, significativa è l’esperienza del Lions che nel 2022 promosse il progetto nazionale “Zaino sospeso” per contrastare il caro scuola, con il club service di Augusta a realizzarlo grazie al coinvolgimento di alcune cartolibrerie locali.

In una nota a firma del sindaco Giuseppe Di Mare e dell’assessore alla Coesione sociale Biagio Tribulato, si rende noto che “Lo zaino sospeso” sarà attivo per tutto l’anno scolastico 2025-2026. Saranno collocati contenitori per la raccolta di articoli di cancelleria, zaini, dizionari (“anche usati ma in buono stato“) presso gli uffici comunali di viale Eroi di Malta. Il materiale raccolto sarà poi distribuito direttamente alle famiglie meno abbienti che ne faranno richiesta, a cura degli stessi uffici comunali.

L’invito a contribuire è rivolto “ai club service, a tutte le associazioni presenti sul territorio e a chiunque volesse aderire“, come scrivono i due amministratori.

“Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo!”, è la citazione d’apertura del comunicato istituzionale per sottolineare con le parole dell’attivista pakistana Malala Yousafzai, premio Nobel per la pace 2014, la centralità del diritto allo studio.