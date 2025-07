Primo piano Augusta, centro scommesse abusivo: denunciato 35enne di

AUGUSTA – È stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri un 35enne, titolare di un centro scommesse, poiché “pur non essendo in possesso della prevista licenza di pubblica sicurezza – si legge nel comunicato del comando provinciale – gestiva abusivamente scommesse sportive presso il proprio punto vendita“.

Ieri mattina i carabinieri della compagnia di Augusta, con l’ausilio di personale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, hanno infatti effettuato una serie di verifiche, per prevenzione e contrasto delle forme di illegalità connesse con il gioco e le scommesse, nei comuni di Augusta e Lentini, controllando complessivamente cinque attività tra bar e sale scommesse.

Tali interventi sono finalizzati a “tutelare le fasce più deboli della popolazione, in particolare i minori – si sottolinea nel comunicato dei Carabinieri – garantendo al contempo un’offerta di gioco legale e sicura“.

