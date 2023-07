Primo piano Augusta, piazza e parcheggio con mercato rionale per Monte Tauro: al via il cantiere di

AUGUSTA – Al via i lavori di riqualificazione degli spazi pubblici insistenti su viale Epicarmo Corbino, all’altezza di via Vittorini, tratto dell’arteria principale del popoloso quartiere di Monte Tauro tristemente nota per i gravi incidenti stradali.

Stamani l’amministrazione comunale ha consegnato i lavori, a seguito di consultazione di tre operatori economici, alla ditta affidataria “Dkg srl” di Augusta, che ha offerto un ribasso del 2,25 per cento con un importo per i lavori a base d’asta pari a 127mila 616 euro, oltre a oneri per la sicurezza e Iva al 22 per cento, per un totale di 161mila 950 euro.

Il progetto definitivo-esecutivo di riqualificazione venne approvato dalla giunta il 7 settembre dello scorso anno per un importo complessivo di 176mila 457 euro (di cui 40.798 euro di somme a disposizione dell’amministrazione).

Il progetto prevede la realizzazione di una piazza con fontana a pavimento, un’area verde, un’area parcheggio e un’area mercatale, dove avrà luogo il mercato rionale del Monte, servite da un impianto di pubblica illuminazione e un impianto di accumulo e trattamento delle acque piovane. Il termine per la conclusione dei lavori è di 45 giorni naturali e consecutivi.