Primo piano Augusta, pistola con matricola abrasa e munizioni: un arresto di

AUGUSTA – Un 33enne, pregiudicato e originario di Tortorici (Messina), è stato arrestato dai carabinieri di Augusta, con il supporto dei militari dello squadrone eliportato Cacciatori di Sicilia, per detenzione abusiva di armi e munizioni.

L’operazione è scattata a seguito di una perquisizione eseguita in un casolare in contrada Ogliastro, nel territorio di Augusta. All’interno dell’immobile i militari hanno rinvenuto e sequestrato una pistola con matricola abrasa e 49 munizioni, materiale detenuto illegalmente.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato associato al carcere di Cavadonna, a disposizione dell’autorità giudiziaria di Siracusa.