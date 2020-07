Primo piano Augusta, posti di blocco dei carabinieri, multe per oltre 12 mila euro di

AUGUSTA – Una serie di servizi di controllo del territorio è stata messa in campo nelle ultime quarantott’ore dai carabinieri della compagnia di Augusta, che ha competenza su quasi tutta la zona nord della provincia.

Per quanto riguarda i controlli su strada, hanno riguardato 146 veicoli e 214 persone, con 29 perquisizioni personali e 24 veicolari. Qui di seguito le violazioni riscontrate: 15 violazioni per mancato uso delle cinture di sicurezza; 12 violazioni per uso di telefonino durante la guida; 9 violazioni per circolazione di veicolo sprovvisto di copertura assicurativa Rca; 4 violazioni in quanto non veniva rispettata la distanza di sicurezza tra veicoli. Complessivamente sono stati decurtati oltre 150 punti patente, ritirati 6 documenti di circolazione ed elevate sanzioni per violazioni del codice della strada per oltre 12 mila euro.

Inoltre sono stati effettuati, come due settimane fa, controlli ai locali pubblici al fine di evitare assembramenti e assicurarsi che gli avventori rispettassero quanto disposto dai provvedimenti governativi anti-Covid in questa “Fase 3”. Su 76 esercizi commerciali, nessuna sanzione, pertanto ancora una volta tutto in regola.

I militari hanno provveduto infine a segnalare alla Prefettura aretusea 4 persone trovate in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente, sequestrando complessivamente circa 10 grammi di marijuana.

