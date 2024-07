Primo piano Augusta, posti di blocco della polizia nel weekend: denunciato automobilista ubriaco di

AUGUSTA – Giro di vite della Polizia di Stato sulla guida in stato di ebbrezza, nell’appena trascorso weekend.

Sulle strade urbane di Augusta, sono stati intensificati i posti di controllo sia nella giornata di sabato che in quella di domenica, grazie alla sinergia tra agenti della Polstrada di Noto e colleghi del locale commissariato.

Sottoposti a controllo 30 veicoli e identificate 37 persone, il bilancio reso noto vede un automobilista denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Quest’ultimo è risultato con un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro, pertanto, ai sensi dell’articolo 186 del codice della strada, i poliziotti hanno proceduto al ritiro immediato della patente, trasmettendo la comunicazione al prefetto, che disporrà la sospensione in via cautelare del titolo di guida per un certo periodo di tempo.

(Foto di copertina: generica)