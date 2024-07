Primo piano Il presidente dell’Inter Marotta a sorpresa a Villasmundo di

MELILLI – A sorpresa, nel pomeriggio di ieri, Beppe Marotta ha fatto la sua comparsa a Villasmundo, frazione di Melilli.

Il più vincente dirigente del calcio italiano dell’ultimo decennio, nella qualità di direttore generale della Juventus dal 2010 al 2018 e di amministratore delegato dell’Inter dal 2018 a oggi, a seguito del recente acquisto da parte del fondo statunitense Oaktree delle quote di maggioranza della società nerazzurra, è stato nominato presidente del consiglio d’amministrazione del club.

Ieri Marotta era stato ospite d’onore a Taormina dell’incontro mattutino “Sport e sostenibilità: gli impianti futuribili per la didattica sportiva”, organizzato nell’ambito di “Thinkingreen”, ciclo di incontri collaterali al 18° “Nations award – Premio cinematografico delle nazioni”.

Raccogliendo l’invito di alcuni soci dell’Inter club “Javier Zanetti” di Villasmundo, in “trasferta” a Taormina, senza troppo clamore è riuscito a ritagliarsi un paio d’ore pomeridiane facendo visita al club e concedendo qualche foto in un vicino bar della frazione (vedi foto di copertina, insieme a un tifoso augustano). Poi si è recato in un rinomato ristorante di Noto a cena, per far infine rientro a Taormina.