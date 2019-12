Primo piano Augusta, posti di blocco nelle festività, tre ventenni denunciati per guida in stato di ebbrezza di

AUGUSTA – Tra le giornate di Natale e Santo Stefano, il comando provinciale dei carabinieri ha disposto straordinari servizi di controllo del territorio, in adesione a quanto stabilito in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Complessivamente nel Siracusano, sono stati controllati oltre 300 veicoli e circa 420 persone, elevando contravvenzioni per oltre 19 mila euro.

Nella zona nord, a seguito dei posti di blocco di carabinieri della compagnia di Augusta, sono stati denunciati tre ventenni augustani per guida in stato di ebbrezza alcolica, trovati a condurre le rispettive autovetture con “tasso alcolemico superiore a quello previsto dalle vigenti norme del codice della strada”, che ricordiamo è di 0,5 g/litro.

“Analoghi controlli straordinari del territorio – fa sapere il comando provinciale dell’Arma – verranno svolti anche in prossimità delle giornate di fine anno e del 1° gennaio, al fine di assicurare una idonea cornice di sicurezza e prevenire e reprimere reati nel particolare periodo delle festività“.

(Foto di copertina: generica)