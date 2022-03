Primo piano Augusta, premiati i commercianti del “Natale in vetrina”. Cca vuol ripartire con “Augusta in fiore” di

AUGUSTA – Sobria cerimonia di premiazione, stamattina, nel salone di rappresentanza del Comune: il Comitato commercianti Augusta (Cca) ha conferito la targa di merito a tre vincitori dell’iniziativa “Natale in vetrina” 2021. Lo ha potuto fare solo stamani per ragioni legate alla persistente pandemia da Covid-19, come ha in apertura precisato il sindaco Giuseppe Di Mare.

Gli onori di casa sono stato fatti dal riconfermato presidente e dalla nuova vicepresidente del Cca, rispettivamente Giancarlo Greco (nella foto all’interno) e Maria Blundo, che hanno premiato o fatto premiare dagli amministratori presenti i vincitori del concorso, a cui hanno partecipato ben sedici esercizi commerciali, dopo una selezione compiuta dal direttivo del Comitato commercianti Augusta.

La giuria, composta da Agata Anastasi, Elena Cimino, Giuseppe Mazziotta, Carmela Mendola, Rosanna Scarcella, Ornella Spina, Carlo Veca, nonché dall’assessore Ombretta Tringali, ha giudicato quali migliori vetrine quelle allestite, per i rispettivi negozi, da Elisabetta Ferro al primo posto, da Angela Enrichello Marazia al secondo, e da Viviana Romagnoli con Ella Di Chiara al terzo posto (vedi collage di copertina).

Comitato e giuria sono stati ringraziati dal sindaco Giuseppe Di Mare, il quale ha rimarcato il fervido spirito di collaborazione che ha caratterizzato le iniziative del passato e che caratterizzerà il futuro della collaborazione stessa. Il presidente del Cca, Giancarlo Greco ha quindi annunciato la seconda edizione dei fine settimana artistico-musicali proposti lo scorso anno con il titolo “Augusta in fiore“, nella primavera tarda, e l’organizzazione di eventi specifici che faranno parte della seconda edizione del cartellone comunale “Augusta d’estate“, auspicando l’attivazione del protocollo d’intesa già siglato con la gestione del “Valtur Sicilia Brucoli village” e la realizzazione di una sagra estiva.

Giorgio Càsole