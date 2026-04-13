Primo piano Augusta, Di Silvestro nuovo presidente del Comitato commercianti dell’Isola di

AUGUSTA – Nuova guida per i commercianti del centro storico e una svolta annunciata nel segno della rappresentanza. Antonino “Tony” Di Silvestro, titolare di un’agenzia turistica, è il nuovo presidente del Comitato commercianti Augusta (Cca), che si presenta in una rinnovata “versione 2.0”, con l’obiettivo dichiarato di evolvere in una “vera associazione di categoria“.

L’elezione è stata resa nota, questo pomeriggio, nel corso di una conferenza stampa al salone di rappresentanza “Rocco Chinnici” del palazzo di città, alla presenza del sindaco Giuseppe Di Mare e dell’assessore al commercio Tania Patania, oltre a diversi esercenti e rappresentanti istituzionali. In platea anche gli ex presidenti del Cca Giancarlo Greco (che fu eletto a ottobre 2020) ed Elena Cimino (eletta a novembre 2022).

Il Comitato commercianti Augusta riunisce attualmente poco meno di cinquanta esercenti dell’Isola, ma il nuovo presidente punta ad ampliare la base e il raggio d’azione, partendo da una fase preliminare di confronto.

“C’è bisogno di confronto, ma soprattutto c’è bisogno di ascolto, un ascolto vero nel rispetto delle opinioni di tutti”, ha sottolineato Di Silvestro, annunciando che il nuovo direttivo non sarà definito nell’immediato ma nascerà da un percorso condiviso: “Non sarà una scelta fatta a tavolino… ma dopo una fase di ascolto e consultazione con tutti i commercianti”.

L’idea è quella di trasformare il Cca, che in passato si è distinto per aver promosso e finanziato lodevoli eventi di piazza, in uno strumento rappresentativo più strutturato: “Il Comitato commercianti Augusta si veste di una nuova funzione… come una vera associazione di categoria, una rappresentanza ampia basata su responsabilità, partecipazione e rispetto”.

Nel suo intervento, il neo presidente Di Silvestro ha insistito sul valore sociale ed economico delle attività commerciali, soprattutto nei centri storici: “Chi decide di investire nel commercio è un eroe… oggi un’attività commerciale è una luce”, evidenziando come ogni negozio rappresenti non solo un’impresa ma anche un presidio di vita e comunità.

Non sono mancati riferimenti al contesto attuale e alle sfide del settore: “È un momento di ricostruzione e rilancio… c’è voglia di esserci, di fare e di costruire insieme”.

Di Silvestro ha infine aperto al dialogo non solo con l’amministrazione bensì con tutte le forze politiche in vista delle imminenti elezioni comunali, sottolineando però la necessità di un sostegno concreto al commercio locale: “Non si deve amare la città solo con le parole, ma con le scelte… sostenendo il commercio in modo concreto”.

Nel corso del suo intervento, il neo presidente del Cca ha menzionato altri sodalizi che riuniscono esercenti nel territorio comunale, auspicando collaborazioni. Sono infatti attive la quasi decennale associazione “Brucoli” per la valorizzazione del borgo marinaro e il “comitato commercianti quartiere Borgata“.