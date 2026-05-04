Elezioni amministrative 2026 Augusta, primi comizi in piazza Duomo e confronto a tre: entra nel vivo la corsa a sindaco di

AUGUSTA – Entrano nel vivo, con i primi comizi in piazza Duomo e con il primo confronto pubblico annunciato tra tutti e tre i candidati sindaco, le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Dopo l’avvio formale della campagna elettorale, l’Isola si prepara a ospitare gli appuntamenti pubblici dei candidati alla carica di primo cittadino: il sindaco uscente Giuseppe Di Mare, sostenuto da due partiti del centrodestra (Forza Italia e Grande Sicilia) e da sei liste civiche; Salvo Pancari, candidato della coalizione progressista composta da Pd, M5s e Alleanza Verdi e Sinistra; e Concetto Cacciaguerra, candidato della lista civica “Coraggio e libertà”.

MESSAGGIO POLITICO AUTOGESTITO

Il primo a salire sul palco di piazza Duomo sarà il docente Salvo Pancari, che mercoledì 6 maggio alle ore 18,30 aprirà la campagna della coalizione progressista. A segnare l’avvio la presenza di Nicola Fratoianni, deputato e leader nazionale di Sinistra italiana e Alleanza Verdi e Sinistra, primo big di questa tornata elettorale, per un intervento annunciato sui temi del lavoro, della giustizia sociale, della transizione ecologica e dei diritti civili.

Sul palco, insieme a Pancari, sono annunciati anche il segretario regionale di Sinistra italiana-Avs Pierpaolo Montalto, Sergio Lima della direzione nazionale del Partito democratico e il segretario cittadino di Sinistra italiana-Avs Giovanni Ranno. Prevista inoltre la presenza delle assessore designate della coalizione progressista Alessandra Aloisi, Maria Moschitto, Maria Grazia Patania e Roberta Suppo.

Due giorni dopo, venerdì 8 maggio alle ore 19, sempre in piazza Duomo, toccherà a Concetto Cacciaguerra aprire ufficialmente la propria campagna elettorale. Il candidato civico, sostenuto dalla sua lista “Coraggio e libertà”, ha annunciato il primo comizio pubblico, riferendo alla nostra Redazione che parlerà della propria candidatura, delle ragioni che lo hanno spinto a scendere in campo e di una prima parte del programma amministrativo. Sul palco, insieme all’impresario di pompe funebri, aspirante primo cittadino, ci sarà l’assessore designato Giulio Morello.

Chiuderà il primo trittico di comizi in piazza Duomo il sindaco uscente Giuseppe Di Mare, che ha fissato per sabato 9 maggio alle ore 19 l’apertura pubblica della propria campagna elettorale. L’appuntamento, annunciato nel tardo pomeriggio di oggi anche attraverso una locandina diffusa sui social, segnerà il primo comizio del candidato sostenuto dalle due liste partitiche del centrodestra e sei liste civiche.

Il primo confronto pubblico tra tutti e tre i candidati è intanto già fissato per giovedì 14 maggio alle ore 20 nei locali parrocchiali della chiesa del Cristo Re. L’incontro, promosso dai giovani della parrocchia di Santa Maria del Perpetuo Soccorso insieme ai Frati minori cappuccini di Augusta, metterà per la prima volta faccia a faccia Di Mare, Pancari e Cacciaguerra in un appuntamento pubblico aperto alla città.

Il confronto sarà moderato dal giornalista carlentinese Salvatore Di Salvo e rappresenterà il primo momento di dibattito diretto tra i tre aspiranti sindaco, chiamati a misurarsi pubblicamente su programmi, priorità amministrative e visioni per la città in vista del voto di fine maggio.