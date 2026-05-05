Eventi Augusta, “Maggio dei libri”: oggi doppio appuntamento con Raimondi e Di Salvo-Ricupero di

AUGUSTA – Sono in programma questo martedì pomeriggio, 5 maggio, nel centro storico le prime due presentazioni letterarie del cartellone del “Maggio dei libri”, la campagna nazionale di promozione della lettura a cui il Comune aderisce da alcuni anni nell’ambito dell’iniziativa promossa dal Cepell, il Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura, con l’obiettivo di ribadire il valore sociale della lettura come strumento di crescita personale, culturale e civile.

MESSAGGIO POLITICO AUTOGESTITO

Le pubblicazioni che saranno presentate oggi sono accomunate dall’avere quali autori dei giornalisti e si svolgeranno tra il il palazzo di città e la chiesa Madre.

Il primo incontro si terrà alle ore 18 nel salone “Rocco Chinnici”, dove sarà presentato Nottetempo, ultima opera di Raimondo Raimondi, pubblicata da “Edizioni Il Foglio Letterario” di Piombino nella collana di poesia diretta da Cristina De Vita. Raimondi (nel collage di copertina, foto in alto), giornalista pubblicista tra Siracusa e Augusta, è scrittore di narrativa e poesia, nonché critico d’arte.

A dialogare con l’autore sarà il semiologo e saggista Salvo Sequenzia, chiamato a introdurre la raccolta, composta da ottanta poesie, costruita come un itinerario introspettivo tra memoria, inquietudine, passioni e solitudine. A dare voce ad alcuni testi sarà Michele Zappulla, giovane attore dell’Accademia d’arte del dramma antico di Siracusa, che ne curerà le letture.

All’incontro sono previsti anche i saluti istituzionali del sindaco Giuseppe Di Mare e dell’assessore comunale alla Cultura Pino Carrabino.

La seconda presentazione si terrà alle ore 19,30 nella chiesa Madre e sarà dedicata a Sulle orme di Lucia – Per essere testimoni credibili, volume firmato dai giornalisti Salvatore Di Salvo, pubblicista carlentinese, e Alessandro Ricupero, professionista siracusano, pubblicato da “Edizioni San Paolo” con prefazione del cardinale Marcello Semeraro (vedi collage di copertina, foto in basso).

Interverranno Salvatore Sparatore ed Elena Artale, rispettivamente tesoriere e componente della Deputazione della cappella di Santa Lucia di Siracusa.

L’iniziativa è promossa dal Lions club Augusta host insieme alla parrocchia di Maria Santissima Assunta e propone al pubblico un volume dedicato al ritorno del corpo di Santa Lucia in Sicilia nel dicembre 2024, letto però non come semplice ricostruzione cronachistica, ma come percorso di approfondimento spirituale, ecclesiale e culturale.

Il libro ripercorre infatti il significato del pellegrinaggio del corpo della patrona siracusana intrecciando cronaca, testimonianze, riflessione pastorale e memoria condivisa, in una narrazione che prova a collocare l’evento dentro un orizzonte più ampio di fede e comunità.