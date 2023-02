Primo piano Augusta, raccolti i 100mila euro per Federico e Gabriele. Lettera di ringraziamento dei genitori di

AUGUSTA – È stato centrato in appena un mese l’obiettivo di centomila euro raccolti per consentire ai fratellini augustani Federico e Gabriele Salemi, rispettivamente di 12 e 4 anni, di sottoporsi ai richiesti interventi neurochirurgici in Spagna e di sconfiggere la sindrome del midollo ancorato occulto (Tcs occulto).

L’annuncio dei genitori Francesco e Barbara, costantemente supportati da Antonio Caruso, presidente dell’associazione “Genitori e figli”, ha generato particolare gioia in città, nei giorni finali del Carnevale, determinando la consapevolezza che un secondo “miracolo” solidale si è compiuto dopo la raccolta fondi necessaria, poco più di sette anni fa, per offrire una vita normale a Federico, operato negli Stati Uniti per una sindrome che è tornata a colpire lui e che adesso coinvolge anche il fratellino minore (caso raro di familiarità).

Riceviamo oggi una lettera aperta di ringraziamento, che pubblichiamo integralmente qui di seguito, da parte della madre dei fratellini, Barbara Lopiano, a nome della famiglia Salemi.

“Sono giorni che cerco di trovare le parole giuste… ma come si fa a trovarle in questi casi? Io, ancora adesso non le trovo, ma giuro che vorrei farvi vedere la gratitudine e l’amore immenso che sto provando. Con il cuore in mano, io e mio marito, possiamo solo ringraziarvi ancora una volta per il sostegno e la solidarietà che avete avuto per la nostra famiglia!

Un grazie immenso va ad Antonio Caruso che, insieme alla sua Patrizia dall’alto, e alla sua Associazione, mai un secondo ci ha mollato, ed è stato tra i primi a credere in questa impresa, che a noi genitori sembrava impossibile. Un grazie a tutti gli amici e parenti a me cari, che mi conoscono da una vita, e a cui voglio un gran bene, che non mi hanno lasciata sola nemmeno un secondo, e non lo faranno nel momento più duro di questa salita, la partenza per la Spagna. Loro sono il mio supporto e il mio sostegno.

Ringraziamo tutte le Associazioni, gli Istituti scolastici di Augusta, Villasmundo e Lentini, il Sindaco e tutto il Comune di Augusta, i commercianti di Augusta, Caltanissetta e Carlentini, le Chiese di Augusta, Brucoli, Carlentini e Villasmundo, la Protezione civile di Villasmundo e la Misericordia di Augusta, tutte le Ditte e le Imprese, tutte le persone che in anonimato e non, hanno donato; la Pixel, la Buffetti e la Issa per il loro prezioso aiuto; tutti i cittadini di Augusta e tutte le mamme che ogni giorno mi incoraggiano ad andare avanti e non mollare. Ringrazio il Csr ex Aias, gli impianti sportivi che hanno partecipato, il comando dei Vigili urbani e il comandante Salvatore Daidone, tutte le Istituzioni Militari, i datori di lavoro e i colleghi di mio marito. Grazie a tutte le testate giornalistiche che, con delicatezza, hanno raccontato la nostra storia.

Prima, durante e dopo l’intervento vi terremo costantemente aggiornati attraverso la nostra pagina “Insieme per Federico e Gabriele”. Vi ricordiamo, inoltre, che la raccolta fondi resterà aperta per le donazioni su Iban bancario e postale, o con ricarica Postepay per permettere a chi volesse, di continuare a sostenerci. Spero che le mie parole arrivino dritte al cuore di ognuno di voi, e che tutto l’amore che ci avete donato, vi torni indietro in ogni forma possibile! 100.000 volte grazie! Famiglia Salemi“.

(Nella foto di copertina, da sinistra: Antonio Caruso, Barbara e Francesco Salemi)