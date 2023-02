Primo piano Augusta, un successo l’ultimo atto del Carnevale alla Borgata. Premiati i migliori gruppi mascherati di

AUGUSTA – Successo di partecipazione anche per la sfilata dei gruppi mascherati nel Martedì grasso, alla Borgata, la seconda sfilata nell’ambito del concorso a premi bandito dal Comune che ha visto il primo evento nell’Isola per il Giovedì grasso. Si è chiuso in piazza Fontana, con la premiazione, il programma del Carnevale promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con i comitati dei commercianti, segnatamente il Cca (Comitato commercianti Augusta) che riunisce gli esercenti dell’Isola e il “comitato commercianti quartiere Borgata”.

Tra le due sfilate “competitive”, anche una Domenica di Carnevale con animazione in piazza Duomo la mattina e in piazza Fontana nel pomeriggio. A contendersi il montepremi di 2mila euro messo in palio dal Comune erano sei gruppi mascherati in rappresentanza delle sei scuole pubbliche cittadine (sezione “A” del concorso) e otto in rappresentanza prevalentemente delle associazioni sportive o palestre locali (sezione “B”), tutti i gruppi composti da almeno venti persone su un tema definito. Nessun iscritto per la sezione “C”, riservata alle singole maschere con premi che avrebbero dovuto assegnare i comitati dei commercianti, poiché i partecipanti hanno aderito alle prime due sezioni del bando comunale.

La giuria del concorso era costituita dal vicesindaco Tania Patania, quale delegata del sindaco Giuseppe Di Mare, dall’assessore alla cultura Pino Carrabino, dall’assessore all’istruzione Ombretta Tringali, da Elena Cimino quale presidente del Cca, e dall’ex assessore Rosario Costa, quale delegato del presidente del “comitato commercianti quartiere Borgata” Peppe Di Masi.

La graduatoria finale decretata dalla giuria per la sezione “A” ha visto: 1° classificato l’Istituto comprensivo “Orso Mario Corbino” con il gruppo sul tema: “Il cibo con amore e fantasia”; 2° classificato l’Istituto comprensivo “Principe di Napoli” con il gruppo sul tema: “Il Cinema”; 3° classificato l’Istituto comprensivo “Domenico Costa” con il gruppo sul tema: “Un mondo sostenibile”.

Quindi, la graduatoria finale della sezione “B”: 1° classificato lo Sport life fitness club con il gruppo sul tema: “Alice in wonderland”; 2° classificato l’Asd Smash dance studio con il gruppo sul tema: “The fruit dolls”; 3° classificato il Centro polisportivo Augusta – Asd Athon con il gruppo sul tema: “Pirati e piratesse”.

Poco prima di annunciare i premiati, il sindaco Di Mare ha detto: “Tutti noi abbiamo vinto! Abbiamo vinto perché crediamo nella forza di questa comunità, nel desiderio di rendere sempre più bella la nostra Augusta attraverso la creatività e l’impegno di ogni singolo cittadino“. Ai primi tre classificati per ogni sezione è stato attribuito il premio in denaro previsto dal bando, rispettivamente di 500 euro ai vincitori, di 300 euro ai secondi classificati e di 200 euro ai terzi classificati. A tutti i gruppi è stato consegnato un attestato di partecipazione.

“Un particolare ringraziamento – aggiunge, in una nota odierna, il sindaco Giuseppe Di Mare – desidero esprimerlo innanzitutto al dott. Marco Naccarato, dirigente del commissariato di p.s. per il coordinamento delle Forze dell’ordine che hanno permesso il regolare svolgimento delle manifestazioni in serenità e sicurezza. Grazie al comandante Salvatore Daidone e a tutte le donne e gli uomini della Polizia municipale per l’organizzazione della viabilità alternativa e l’ottimo servizio reso per tutta la durata delle manifestazioni, un grazie da estendere a tutte le associazioni di volontariato: Protezione civile, Misericordia, Associazione nazionale carabinieri, Club Elettra e i numerosi volontari che hanno cooperato per rendere possibile questa bella edizione del Carnevale in Augusta. Un grazie particolare desidero rivolgere ai Comitati commercianti del Centro storico e della Borgata e ai rispettivi presidenti Elena Cimino e Peppe Di Masi. Un grazie che va esteso a tutti i singoli commercianti e a coloro che hanno cooperato nel corso degli eventi a supporto delle Forze dell’ordine e delle associazioni di protezione civile. La nostra amministrazione non può che essere grata a tutti loro assicurando che saremo sempre a sostegno di quanti amano la città e non lesinano forze ed energie per promuoverla e valorizzarla”.

“Un Carnevale che ha visto il coinvolgimento di tutta la città – dichiara nella nota l’assessore Pino Carrabino – e protagonisti i quartieri del centro storico e della borgata. È stato bello vedere le nostre strade colorarsi di tantissima gente che aveva voglia di stare assieme in festa. Ancora una volta Augusta ha dimostrato che ha voglia di recuperare la propria identità anche attraverso questi momenti di festa“.

(Nella foto di copertina di Salvatore Conca: sfilata dei gruppi mascherati lungo viale Italia)