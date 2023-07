Sport Augusta racing motorsport, Centamore 3° con brivido a Racalmuto. Giangrande “testa” lo slalom di Librizzi di

AUGUSTA – La scorsa domenica 17 luglio ha segnato il ritorno sul podio, uno assoluto e uno di classe, per la scuderia Augusta Racing Motorsport.

Camillo Centamore, dopo aver conquistato risultati di rilievo in alcune cronoscalate storiche siciliane con la scuderia palermitana Aspas, è tornato a bordo della sua formula junior Corsini nell’autodromo Valle dei Templi di Racalmuto (Agrigento) per una nuova tappa del campionato regionale riservato alle Formula junior, “Rfr Junior Trophy“, quest’ultima contestualmente all’annuale “Motorfest”.

Centamore ha ottenuto la pole position e vinto gara 1, segno di aver risolto i passati problemi di assetto. In gara 2, dove si parte a posizione invertite, seconda piazza acciuffata già alla prima “staccata” e dopo poche curve “infilata” ai danni del capofila per una annunciata cavalcata verso la vittoria, interrotta però dalla rottura della sospensione posteriore. La vettura del pilota augustano perde una ruota e finisce in testacoda: solo tanta paura, senza traumi fisici per fortuna, ma gara 2 si chiude anticipatamente. La consolazione è di essersi comunque assicurato il 3° posto assoluto (vedi podio nella foto di copertina).

“Fortunatamente non è successo nulla di grave, ma soltanto alcuni danni all’auto, riparabili – commenta, a freddo, Camillo Centamore – Mi restano la vittoria di gara 1 e un terzo posto assoluto. Ringrazio la mia famiglia e l’amico Gianfranco Fiasco, sempre al mio fianco“.

L’altro pilota augustano impegnato nella stessa domenica, Domenico Giangrande (vedi foto all’interno) ha corso nella prima edizione dello slalom “Città di Librizzi”, in provincia di Messina, evento con quasi settanta iscritti organizzato dalla Misilmeri Racing sotto l’egida di Aci sport.

Sul percorso da 2,9 km in un tratto della strada provinciale 126, Giangrande a bordo dello sport prototipo Elia Avrio 1.400 cc motore motoclistico, ha ottenuto il 3° posto di classe.