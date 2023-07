Primo piano Augusta, aggravamento di misura cautelare per presunto pusher 28enne di

AUGUSTA – Dalla misura cautelare degli arresti domiciliari a quella della custodia in carcere. È ristretto dallo scorso weekend nella casa circondariale di Cavadonna un ventottenne augustano, in attesa di giudizio dopo essere stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti all’inizio dell’anno.

Sabato scorso, poliziotti del locale commissariato di pubblica sicurezza hanno eseguito l’ordinanza di carcerazione, emessa dalla Corte d’appello di Catania, in aggravamento della precedente misura cautelare. La misura più afflittiva è scaturita dalle numerose segnalazioni da parte del commissariato di Augusta.

Il 18 gennaio, il giovane era stato arrestato in flagranza di reato poiché trovato in possesso di 50 grammi di cocaina, alcune decine di grammi di marijuana, crack e denaro contante ritenuto provento di spaccio.

Posto ai domiciliari, in occasione di controlli effettuati nella sua abitazione dai poliziotti non si sarebbe attenuto alle prescrizioni, facendosi trovare “più volte in compagnia di pregiudicati – rende noto la Questura – e, in una occasione, in possesso di crack“.

(Foto di copertina: repertorio)