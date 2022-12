Primo piano Augusta, randagismo alla Borgata, donna disabile: “Sono animalista, ma è una situazione vergognosa” di

AUGUSTA – Una donna con disabilità motorie, che si dichiara “animalista convinta“, invia una lettera di sfogo alla nostra Redazione sul problema del randagismo. In particolare, richiede al Comune un intervento risolutivo, riferendo del più recente spiacevole incontro con un branco di cani randagi intorno alla piccola piazza di via Marzabotto (vedi foto di repertorio tratta da Google street view), nelle vicinanze dell’intersezione tra lungomare Rossini e via Lavaggi.

“La sottoscritta, proprietaria di un cagnolino, è disabile – ci scrive la signora Mirella C. – Questi cani che girano indisturbati e in branco mi hanno causato tre cadute, l’ultima avvenuta nella piazzetta in via Marzabotto, dove risiedo. Tengo a precisare che, nell’ultima caduta, per la mia disabilità non riuscivo a rialzarmi“.

“Quindi, prima che mi succeda l’irreparabile, con questa mia segnalazione, pregherei il primo cittadino di prendere i dovuti provvedimenti e di risolvere questo problema al più presto – aggiunge – È vergognoso che nel 2023 sussista questa situazione. La civiltà consiste nel tutelare sia i cittadini che gli animali, essendo io un’animalista convinta“.

“Prima di terminare, vorrei aggiungere un’altra cosa: il sindaco faccia provvedere a rifare il manto stradale sia di via Marzabotto che del lungomare Rossini – asserisce la donna nella lettera alla Redazione – perché non si sa dove mettere i piedi“.