Primo piano Augusta, 80° della morte dell’eroe Salvatore Todaro: evento divulgativo Comforpat di

AUGUSTA – Su iniziativa del comandante della 4ª Divisione navale Comforpat contrammiraglio Luca Pasquale Esposito, si è svolto lo scorso 14 dicembre, presso la sala cinema alla banchina “Tullio Marcon”, un importante evento divulgativo in occasione dell’80° anniversario della morte del capitano di corvetta Salvatore Todaro, medaglia d’oro al valor militare. L’evento è stato curato e condotto dal capitano di vascello Lino Morello, comandante della Stazione navale Augusta.

La relazione storica sul pluridecorato personaggio e sulle vicende militari legate al suo nome, è stata tenuta dall’avvocato Antonello Forestiere, direttore del Museo della Piazzaforte di Augusta e consigliere scientifico per la disciplina sociale della Marina militare, che ha discusso commentando le immagini di una presentazione con diapositive di sua realizzazione.

È seguito l’intervento di Salvatore Totaro, cugino dell’eroe, giunto da Messina con altri ospiti, il quale ha affrontato aspetti inediti e avvincenti della sua personalità, anche privata. Ha chiuso i lavori il contrammiraglio Esposito. La rappresentanza musicale dell’Istituto comprensivo “Todaro” di Augusta ha eseguito l’Inno d’Italia e altri brani.

Durante la Seconda guerra mondiale, il comandante Todaro comandò il famoso sommergibile Cappellini di base a Bordeaux presso la base atlantica denominata Betasom. Nel corso di alcune avventurose missioni nel corso del 1941 nell’oceano Atlantico, Todaro affondò tre grosse navi mercantili armate, una belga, il Kabalo, e due britanniche, lo Shakespeare e l’Eumaeus, attaccandole in superficie con i cannoni. Leggendario il suo comportamento di grande umanità nell’avere poi salvato la vita ai superstiti delle prime due unità affondate, che portò in salvo dopo giorni di perigliosa navigazione in superficie, anche a rischio dell’incolumità del proprio battello. Todaro morì il 14 dicembre 1942 a bordo dell’unità per mezzi speciali della Decima Flottiglia Mas Cefalo, durante un mitragliamento aereo inglese al largo dell’isola La Galite, in Tunisia.

Hanno presenziato all’evento l’ammiraglio di divisione Andrea Cottini, comandante Marisicilia, il sindaco di Augusta Giuseppe Di Mare, il presidente del consiglio comunale Marco Stella, il colonnello Vincenzo Sicuso per l’Aeronautica militare, Francesco Di Sarcina presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale. Presenti il delegato Sicilia orientale dell’Anmi ammiraglio Vincenzo Tedone, l’ammiraglio Santo Giacomo Legrottaglie, il decano centenario dei sommergibilisti Salvatore Camisa, rappresentanze della Maristaeli Catania e della componente sommergibili, dei Carabinieri, Polizia, Unuci, Anmi, Anc, Lega navale, Rotary club di Augusta.

L’evento è stato trasmesso da Augusta in diretta a beneficio di alcuni enti di formazione della Marina militare quali la Scuola navale militare “Morosini” di Venezia, la Scuola sottufficiali “Bezzi” di Taranto e la Scuola sottufficiali “Bastianini” di La Maddalena.

(Nel collage di copertina, da sinistra: Forestiere, Morello, Totaro. In alto a destra: Todaro)