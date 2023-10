Primo piano Augusta, restaurato il “sidili o cuocciu” ai giardini pubblici di

AUGUSTA – È stato restaurato il sedile di pietra arenaria, localmente noto come “sidili o cuocciu“, nel lato di levante dei giardini pubblici con vista panoramica sul golfo Xifonio. Uno dei simboli di quella che storicamente è chiamata “Villa ranni” (villa grande) presentava da molti anni spaccature importanti, in particolare in alcuni punti delle sedute.

Il restauro conservativo è rientrato nell’ambito dei lavori per la nuova pavimentazione. La posa in opera delle piastrelle, avviata lo scorso aprile, è stata completata in ottobre, riqualificando l’area dal perimetro sud-est del Castello svevo fino al limite della pavimentazione anti-trauma del parco giochi e appunto della ringhiera del belvedere a ridosso del viadotto Federico II, tutto intorno al degradato Palco della musica il cui restauro è previsto da tempo nella concessione a privati dello storico “Bar Uzzo”.

Ricordiamo che il progetto definitivo-esecutivo approvato dalla giunta Di Mare per la pavimentazione del lato di levante della villa comunale presentava un quadro economico di complessivi 195mila euro, finanziati a valere sul contributo straordinario della Regione per il fenomeno immigratorio per l’anno 2021. Al termine della procedura di gara è risultata aggiudicataria la “Sbs costruzioni srl”, con sede legale a Paternò (Catania), per un importo di 131mila 64 euro (Iva compresa), avendo offerto un ribasso del 30,0005 per cento.

Proponiamo, qui di seguito, il paragrafo della “Breve storia di Augusta“ su La Gazzetta Augustana.it, a cura di Salvo Lentini, dedicato al sedile di pietra arenaria appena restaurato.

“Nella parte del versante Est e cioè nella zona dei giardini pubblici conosciuti come ‘Villa ranni’, ovvero Villa grande, si trova un caratteristico Palco Musicale, dove in passato si esibiva la Banda Musicale Cittadina, ed un particolare sedile fatto con la locale pietra arenaria, lungo e leggermente curvo, con la seduta sia verso lo stesso palco musicale che nella direzione opposta, con vista sull’incantevole mare del Golfo Xifonio e, da qualche tempo, anche sul nuovo ponte ‘Federico II’, che congiunge la sponda della ‘Badiazza’ con la Borgata. Questo sedile, che in città da sempre è noto come “u Sidili o Cuocciu”, è il più tradizionale e simbolico luogo di ritrovo degli anziani che, non avendo più impegni onerosi e nell’attesa di rientrare a casa, “ammazzunu u tempu” chiacchierando fra di loro“.