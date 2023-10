Primo piano Augusta, la piazza diventata “cittadella della filosofia” per un sabato di

AUGUSTA – Si è svolto con successo, sabato scorso, l’annuale Festival nazionale della filosofia attiva, evento giunto alla quinta edizione e organizzato anche in piazza Duomo dalla sezione locale dell’associazione culturale “Nuova Acropoli“.

Sono state quattordici le piazze italiane, da pomeriggio a sera, in cui i promotori hanno veicolato la filosofia col suo profilo non accademico, più “vicino alla gente e per la gente, utile per dare risposte, oltre che per stimolare domande“, come si legge nel sito web nazionale del sodalizio conosciuto nel territorio tra l’altro per le attività di protezione civile.

Nel pomeriggio, la piazza centrale dell’Isola è diventata sede di un grande tabellone per “gioco dell’oca a tema filosofico“, su cui varie squadre di cittadini si sono sfidate in giochi di team building e quiz, per riscoprire l’importanza della collaborazione, dell’affiatamento e della concentrazione. La sera, poi, la piazza ha assunto le sembianze di una “cittadella della filosofia” (vedi foto di copertina), con quattro stand animati da soci del sodalizio pronti a illustrare ai passanti i benefici della “filosofia attiva”.

Nella nota a margine della sezione cittadina di “Nuova Acropoli”, il tanto studio e i riferimenti da cui l’inventiva applicata per trasmettere tale “amore del sapere“: “Tra la riscoperta delle ingegnose invenzioni dei filosofi greci Talete e Pitagora, che insegnano il potere dell’intelligenza e il valore dell’armonia e della temperanza, gli acuti consigli dello stoico Seneca su come gestire al meglio il tempo che la vita mette a disposizione, alcuni semplici ma coinvolgenti giochi che, ispirandosi alla filosofia di Heidegger, hanno permesso di scoprire l’importanza di progettare la propria vita “con e per” i propri simili, fino alle storie che risvegliano l’anima, raccontate col tradizionale Kamishibai giapponese (spettacolo teatrale di carta, ndr), i passanti di tutte le età sono stati coinvolti in molteplici attività ludiche e non solo, per riflettere, divertirsi, confrontarsi, riscoprendo la bellezza della filosofia come strumento pratico di vita, per stare meglio con sé stessi, con gli altri, col mondo“.