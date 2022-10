Primo piano Augusta, restauro Palco della musica sarà a carico di quattro imprese augustane di

AUGUSTA – Sono quattro le imprese costituite in raggruppamento temporaneo che avranno in concessione dal Comune per nove anni (con eventuale proroga fino a ulteriori nove) lo storico “Bar Uzzo” alla villa comunale e che, come previsto dalla gara ormai prossima all’aggiudicazione definitiva, dovranno riqualificare l’area ad est dei giardini pubblici che va dallo stesso chiosco, al parco giochi, al Palco della musica (nella recente foto in copertina).

L’Rti, raggruppamento temporaneo di imprese denominato per l’occasione “Palco della musica”, unico partecipante alla gara, ha perso un “pezzo” e segnatamente l’unica ditta con sede fuori Augusta, la bolognese “Stam srl” che lo scorso 24 agosto ha comunicato la rinuncia alla partecipazione. Pertanto l’Rti vede le seguenti quattro imprese, tutte locali: “Tecno edil srl” (impresa mandataria), “Delta impianti srl”, “Megara metalli srl”, “So good drink & food di C.F.” (imprese mandanti).

Non sono stati ancora resi noti i termini della loro proposta privata di riqualificazione delle aree circostanti al chiosco, tra cui l’allegato computo metrico per il “restauro conservativo” del Palco della musica in stile Liberty, da anni nel degrado nonostante l’interessamento dell’associazionismo locale. Come si sottolinea nella recente determina del Sesto settore propedeutica all’aggiudicazione definitiva (3 ottobre), “la concessione è subordinata all’osservanza dei contenuti del bando e disciplinare di gara, del capitolato speciale d’appalto e del contratto che si andrà a stipulare“.

È noto che la somma che l’Rti dovrà corrispondere al Comune per la concessione del chiosco, vincolato a vendita e somministrazione di alimenti, è di complessivi 3.600 euro l’anno oltre Iva. Ma, a quanto pare, sarà il restauro del Palco della musica l’impegno economico più gravoso a carico dei concessionari.