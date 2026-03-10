Primo piano Augusta, riaperta via Colombo dopo il guasto alla condotta: resta la strada dei cantieri di

AUGUSTA – Via Colombo riaperta al traffico dalle prime ore di questa mattina, martedì 10 marzo, dopo il guasto alla condotta idrica che ne ha imposto l’interdizione, bus compresi, ieri dalle prime ore del pomeriggio. Sono stati importanti i disagi per gli automobilisti sul viadotto Federico II, in direzione Isola, specie tra le 17 e le 18.

Il danno, con copiosa perdita d’acqua, è stato localizzato all’intersezione con via Megara, dove erano in corso da alcuni giorni anche “lavori nella condotta del gas di scavo trasversale in attraversamento“, previsti nelle ore notturne dal 4 al 13 marzo.

Stamani, considerata la presenza di detriti fangosi sulla sede stradale di via Colombo, è stato consigliato dal Comune agli utenti di veicoli a due ruote, “temporaneamente“, di percorrere vie alternative.

Intanto proseguono, sempre in via Colombo, i lavori di posa in opera di cavi elettrici per conto di Enel, con restringimento di carreggiata lato nord già prorogato fino a fine aprile.

Sono altresì in corso, dallo scorso ottobre, i lavori di consolidamento strutturale del muro perimetrale ovest dei giardini pubblici, area nota popolarmente come “Porta matri i Diu”, con la prorogata parzializzazione di via Giovanni Saraceno, l’importante “bretella” per l’uscita dall’Isola che collega via Colombo e via XIV Ottobre con la strada che conduce alla Porta spagnola.