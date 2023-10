Primo piano Augusta, riaperto l’ambulatorio veterinario comunale di

AUGUSTA – “È un ambulatorio veterinario che mettiamo nelle mani di tutta la città, associazioni e cittadini, adesso ci auguriamo che si usi in modo importante a livello numerico“. Così il sindaco Giuseppe Di Mare ha ufficializzato stamani la riapertura dell’ambulatorio veterinario comunale, chiuso per due anni e mezzo, oggetto di lavori di riqualificazione edile e impiantistica.

Si trova nell’Isola, in via Xifonia 47, in un edificio di proprietà dell’Ente che, prima delle opere eseguite, era diventato inidoneo a causa della vetustà. L’approvazione del progetto definitivo-esecutivo di riqualificazione, da parte della giunta, risale al 27 settembre del 2021. Il quadro economico stimava 45.922 euro complessivi, di cui 12.545 per le cosiddette somme a disposizione dell’amministrazione (tra cui l’Iva al 22 per cento), coperti con fondi comunali.

L’ambulatorio veterinario comunale, ai sensi di una convenzione con l’Asp territoriale che fornisce il personale medico, è preposto all’esecuzione di microchippature e sterilizzazione dei cani randagi di proprietà del Comune, inclusi quelli che i privati adottano dall’ente. L’identificazione tramite microchippatura, che è un obbligo di legge, dovrà essere prenotata presso gli uffici di Polizia municipale, in corso Sicilia 118. In sede di prenotazione è necessario presentare: ricevuta di 2,55 euro del ticket pagato presso l’apposito sportello dell’ospedale “Muscatello”; copia del documento d’identità e del codice fiscale del proprietario del cane; recapito telefonico da inserire in anagrafe canina.

Alla sobria cerimonia di riapertura, presenti, oltre al primo cittadino, gli assessori Peppe Montalto e Concetto Cannavà (con il primo a “ereditare” la delega e “l’ottanta per cento – ha detto – del lavoro svolto” dal secondo), il comandante e l’ispettore capo della Polizia municipale, rispettivamente Salvatore Daidone e Maria Concetta Boschetto, il direttore del dipartimento di Prevenzione veterinaria dell’Asp Sebastiano Ficara, nonché le volontarie in rappresentanza di alcune associazioni animaliste del territorio.

Come ricordato dal sindaco Di Mare, per i cani padronali, a fine dicembre 2021 era stata avviata la campagna di sterilizzazione gratuita tramite ambulatori convenzionati (fino ai 20mila euro coperti dal Comune) rivolta ai cani femmine di proprietà di cittadini residenti. “Ripeteremo probabilmente l’iniziativa quest’anno – ha annunciato il primo cittadino – anche se non è andata benissimo, perché ne abbiamo sterilizzati una ventina“.