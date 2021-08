Primo piano Augusta, rifiuti ingombranti e Raee, una mattina a settimana per lo smaltimento all’ex Plastjonica di

AUGUSTA – Nuova possibilità per i cittadini, da questa settimana, per quanto riguarda i rifiuti ingombranti e i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), che si aggiunge al servizio gratuito di prenotazione del ritiro a domicilio tramite numero verde (800 700 999).

Megarambiente, l’ati che gestisce il servizio di raccolta differenziata del Comune di Augusta, rende noto attraverso un comunicato che tutti i mercoledì dalle ore 8 alle 12 sarà attivo il servizio di smaltimento ingombranti e Raee nella sede comunale della ex Plastjonica.

Gli utenti che si recheranno alla struttura in contrada Balate, in possesso di tessera sanitaria e documentazione Tari, potranno smaltire un massimo di tre pezzi, tra ingombranti e Raee, per volta.

(Foto di copertina: generica)