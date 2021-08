Primo piano Confindustria Siracusa, l’augustano Roberto Bramanti nuovo presidente della sezione Turismo ed eventi di

AUGUSTA – Si è svolta stamani, nella sede a Siracusa di Confindustria, l’assemblea della sezione Turismo ed Eventi, che ha rinnovato le cariche per il prossimo biennio 2021-2023. Presidente è stato eletto l’augustano Roberto Bramanti (Light House Faro Santa Croce), succedendo a un altro imprenditore augustano, Giancarlo Mignosa.

Alla vicepresidenza Patrizia Candela (Russotti Gestioni Hotels – Ortea Palace). Il nuovo consiglio di presidenza risulta composto da: Alessandra Fazio (Sense of Sicily), Maurizio Garofalo (Tre G tour srl – Hotel Mercure), Concetta Messina (Kaleo Servizi srl), Giancarlo Mignosa (Hotel Cavalera srl), Concetta Ossino De Salvo (Hotel Panorama – Residenze Archimede srl).

Sul tappeto i problemi del comparto turistico a seguito della pandemia e la ripartenza tra mille difficoltà, anche di carattere normativo. “Puntiamo ad un turismo responsabile e sostenibile, non massivo, che metta a fattor comune le bellezze naturali e culturali del territorio e rinforzi il dialogo con le amministrazioni locali, per migliorare la gestione delle città – ha detto il neo presidente Roberto Bramanti (nella foto di copertina, ndr) – Saremo una squadra compatta che metterà in campo azioni e progetti concreti che aiutino la ripresa economica dell’intera filiera turistica, d’intesa con le istituzioni della nostra provincia”.